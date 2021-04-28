Песков оценил возможность визита Лукашенко на Парад Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко вполне может прилететь на Парад Победы, если захочет. Специальных приглашений лидерам не рассылали, но ближайшие соседи и союзники всегда могут встретить День Победы в Москве, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне, честно говоря, неизвестно о том, что Александр Григорьевич будет присутствовать на Параде", - сказал Песков.

"Но у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось", - уточнил Песков. Но это не значит, что ближайшие соседи - союзники России не могут при желании разделить радость Дня Победы в Москве, заключил он.