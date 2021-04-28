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28.04.2021 16:41
Рубрика: Власть

Приставы могут получить доступ к электронным трудовым книжкам алиментщиков

Текст: Владислав Куликов
Прорабатывается проект, который позволит судебным приставам иметь доступ к электронным трудовым книжкам россиян, чтобы получать оперативную информацию о месте работы должников по алиментам. Как передает РИА Новости, об этом рассказал заместитель начальника Управления организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков. Заявление прозвучало в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости

"Нашей службой совместно с Минтрудом, Рострудом и Пенсионным фондом прорабатывается вопрос о возможности получения актуальной и наиболее оперативной информации о трудоустройстве либо смене работы должника посредством использования сервиса "Электронная трудовая книжка", - рассказал Дмитрий Желудков.

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Он отметил, что Роструд готов включить ФССП РФ в список получателей сведений о признании гражданина безработным через систему межведомственного электронного взаимодействия. По словам представителя ведомства, сейчас приставы эту информацию получают по запросу либо непосредственно от самого должника.

Кроме того, приставы предлагают дать должникам по алиментам приоритет при трудоустройстве на бирже труда. Как добавляет ТАСС, когда должник не имеет работы и не может трудоустроиться, приставы направляют его в центр занятости. В первом квартале была вручена 21 тысяча таких направлений, по которым более 12 тысяч россиян встали на учет на бирже труда. По 8,5 тысячи исполнительных производств уже производится удержание долга по алиментам из получаемых пособий. Еще 1,6 тысячи должников устроились на работу через биржу труда.

"Мы бы предлагали законодательно закрепить приоритет трудоустройства граждан, которые обратились в центры занятости и которые имеют алиментные обязательства. Потому что на сегодняшний день у них нет никакого приоритета по сравнению с другими гражданами", - сказал Желудков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он отметил, что в случае отказа должника от предлагаемой на бирже труда работы приставы смогут расценивать это как уклонение от уплаты алиментов, что будет способствовать принятию дальнейших мер - привлечению к административной или уголовной ответственности. По словам Желудкова, ФССП ранее уже поддерживала подобные законодательные изменения, но работа по соответствующему законопроекту не ведется.

Напомним, что накануне Верховный суд России назвал уважительные причины неуплаты алиментов. Но при этом разрешил штрафовать за неполную выплату сумм. Нередко алиментщики, чтобы уйти от ответственности, выплачивают какие-то минимальные суммы, например, 100-200 рублей. Однако такое поведение может быть признано уклонением.

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