Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд

Прокуратура Москвы направила в суд дело блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Об этом сообщает ТАСС. Блогер обвиняется в избиении девушки во время прямого эфира в Сети.

"Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы, обвиняемого в побоях. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дело в свое время вызвало большой резонанс в Сети: 19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии не менее десяти гостей шесть раз ударил девушку лицом об стол. Так он отреагировал на предложение доказать, что он "топчик".

После этого молодой человек оттолкнул ее от себя, и она упала на пол.

В данный момент блогер находится под подпиской о невыезде.