Под Тулой найдено место битвы эпохи Ивана Грозного

Новости

Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам 10:21
Во время партии ЧМ по шашкам у российской спортсменки забрали флаг 10:11
Во ФСИН опровергли, что Михаила Абызова доставили в суд на носилках 10:10
Госсекретарь США: Нам важен открытый диалог с Россией 10:00
Россия срочно направляет медпомощь в Индию 09:56
В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны" 09:50
Главврач московской "скорой помощи" рассказал о принципах работы с COVID-19 09:49
Жертвами пожара в хостеле в центре Риги стали восемь человек 09:43
Евросоюз грозит Швеции судом из-за непризнания Холокоста 09:36
Политолог: Зеленский продает газ по завышенным ценам 09:34
В Москве задержали водителя с 1500 неоплаченных штрафов 08:56
Вечный огонь озарит путь антифашистской борьбы в Словакии 08:52
В парламент Болгарии внесли предложение о закупке "Спутника V" 08:49
Врач назвал симптомы для немедленного вызова скорой помощи 08:44
Россияне оценили внешний вид российских денег 08:41
В Москве потеплеет до плюс 30 08:10
Новосибирца осудили за публичные призывы к терроризму в соцсетях 08:06
Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь 07:24
Лавров: Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать 07:14
Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща 06:57
В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами 06:47
В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира 06:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 10:28
Рубрика: Общество

Под Тулой найдено место битвы эпохи Ивана Грозного

Текст: Элина Труханова (Тула)
Специалисты Института археологии РАН и государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили следы Судбищенской битвы - одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного.

Место последнего этапа Судбищенской битвы - сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи - локализовано в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей.

Фото: wikipedia.org
Солнечный свет помог найти изображение лодки возрастом 10 000 лет

В музее рассказали, что сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русский отряд. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым.

- Так, через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства, - пояснили в музее.

О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX - начала XX века И.П. Сахаров и И.Ф. Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было известно точно.

- В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания "ДИВО" под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, - рассказала официальный представитель музея-заповедника "Куликово поле" Любовь Котикова. - На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш атрибутировал найденные артефакты как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.

Фото: iStock
В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу

Развернувшиеся работы на реке Гоголь принесли, по словам ученых, ошеломительные результаты. Вместе с переданными дайверами артефактами общее число находок насчитывает уже более 200 экземпляров. Выяснилось, что предметы были смыты в реку со дна оврага - притока реки Гоголь. Среди находок - больше 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года.

По словам ученого секретаря музея-заповедника "Куликово поле" Алексея Воронцова, обследована полоса протяженностью более двух километров. В ближайшее время силами экспедиции музея будут развернуты планомерные исследования.

- Работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI - XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты. Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок, - рассказал о планах Алексей Воронцов.

В регионах Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах