Под Тулой найдено место битвы эпохи Ивана Грозного

Специалисты Института археологии РАН и государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили следы Судбищенской битвы - одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного.

Место последнего этапа Судбищенской битвы - сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи - локализовано в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей.

В музее рассказали, что сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, затем основные силы Девлет Гирея практически разгромили русский отряд. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотить остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым.

- Так, через три года после героической обороны Тулы, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства, - пояснили в музее.

О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX - начала XX века И.П. Сахаров и И.Ф. Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было известно точно.

- В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания "ДИВО" под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, - рассказала официальный представитель музея-заповедника "Куликово поле" Любовь Котикова. - На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш атрибутировал найденные артефакты как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.

Развернувшиеся работы на реке Гоголь принесли, по словам ученых, ошеломительные результаты. Вместе с переданными дайверами артефактами общее число находок насчитывает уже более 200 экземпляров. Выяснилось, что предметы были смыты в реку со дна оврага - притока реки Гоголь. Среди находок - больше 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года.

По словам ученого секретаря музея-заповедника "Куликово поле" Алексея Воронцова, обследована полоса протяженностью более двух километров. В ближайшее время силами экспедиции музея будут развернуты планомерные исследования.

- Работы станут новым этапом историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей Московского государства XVI - XVII веков, начатого при подготовке к празднованию 500-летнего юбилея Тульского кремля как начала строительства Большой засечной черты. Полевые работы продолжатся изучением, реставрацией и подготовкой к публикации всех находок, - рассказал о планах Алексей Воронцов.