Власти назвали причину закрытия оптовых рынков под Ростовом

Крупные оптово-розничные рынки, расположенные на въезде в Ростов-на-Дону возле трассы М4 "Дон", временно закрыты для проведения проверочных мероприятий. Уже установлено, что три из четырех рынков не имеют официального статуса.

"Правоохранительными и надзорными органами ведутся проверочные мероприятия на торговых площадках Аксайского района. Стоит отметить, что только одна из данных площадок - "Классик" - имеет статус розничного рынка, и сегодня ожидается возобновление его полной деятельности. Торговые площадки "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз" и "Строительный", "Овощной" не имеют статуса", - сообщает директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирину Теларову.

По ее словам, власти региона находятся в диалоге с предпринимателями, которые ведут деятельность на этих торговых площадках. Им предоставляется консультационная и информационная поддержка, организованы "горячие линии" - 8(863) 240-26-44 и 8-989-712-30-99.

Как отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова, город готов предоставить предпринимателям альтернативные места для торговли на девяти рынках, а также на территории еще восьми земельных участков - всего более девяти тысяч торговых мест. По разным оценкам, на территории закрытых рынков работают около двух тысяч предпринимателей.

Напомним, 27 апреля несколько оптово-розничных рынков, общей площадью около 15 гектаров, были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов для проведения оперативных мероприятий.