Видео: В Сочи привезли итальянских "убийц" для вредителей каштанов

Накануне энтомофагов доставили на курорт из Москвы, точнее, из Всероссийского научно-исследовательского институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ), куда их привезли из Италии.

- Заметные улучшения проявятся примерно через два года и постепенно будут нарастать, пока галлы станут практически незаметными, так как их число начнет ощутимо уменьшаться, - рассказал директор ВНИИЛМ Юрий Гниненко.

Первыми единственный и наиболее успешный международный метод борьбы с каштановой орехотворкой начали испытывать Марьинское, Головинское и Дагомысское участковые лесничества. Там будут построены небольшие теплицы, благодаря которым специалисты смогут контролировать приживаемость торимуса и в случае успеха собрать новые галлы ранней весной следующего года.

Как отметила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова, перед их ведомством была поставлена четкая задача - решение вопроса с инвазивными вредителями на территории Сочи.

- Мы провели анализ законодательства, работу с научными сотрудниками и обсудили целый ряд совместных вопросов с Росприроднадзором, Россельхознадзором, и то, что мы сейчас видим - результат всей этой большой работы, - сказала Маканова. - Применение энтамофагов для борьбы с инвазийным вредителем - это возможно. Это нужно. И самое главное - востребовано. Сегодня есть два метода эффективной борьбы - с помощью энтамофагов и химических препаратов, которые не обладают мутагенным, канцерогенным и токсичным свойством. Мы этот перечень согласовали, получили заключение, внесли изменения и дали разъяснения на все ООПТ - по возможности применения соответствующих методов борьбы с вредителями.

Для того, чтобы еще раз провести дополнительные исследования, на территории Сочи и Сочинского нацпарка создали пять опытных площадок, где эти препараты будут применяться.

По словам директора нацпарка Сочи Павла Хоценко, по оценкам ученых, лесам Причерноморья грозит огромная опасность, поскольку в Сочи завезено большое количество инвазивных вредителей, у которых здесь нет естественных врагов, и если ничего не предпринимать, уже через пять лет охранять будет нечего.

- Сегодня происходит знаковое событие не только для Сочинского национального парка, но и для всей России, - объяснил он. - Мы боремся с восточной каштановой орехотворкой, которая поразила более половины всех каштановых насаждений на территории Сочинского нацпарка. Торимус является естественным врагом вредителя. Он питается только орехотворкой. Надеемся, что в течение трех-пяти лет мы с уверенностью скажем, что удалось остановить распространение каштановой орехотворки. Это только начало пути. Еще предстоит большая работа по исследованию методов борьбы с вредителями других знаковых культур - дуба, хвойных, кипарисов.

Напомним, борьба с вредителями с помощью химической обработки на заповедных территориях продолжительное время была законодательно ограничена.

Как ранее сообщала "РГ", во время рабочего визита министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в Сочи предложили разрешить химикаты для борьбы с вредителями.