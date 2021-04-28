Видео: В Сочи привезли итальянских "убийц" для вредителей каштанов

Новости

В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
Названы самые популярные российские города для командировок 19:04
Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития 18:48
Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов 18:32
Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве 18:30
Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя" 18:20
В Москве "скорая помощь" перевернулась после крупного ДТП 18:18
Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 19:55
Рубрика: Общество

Видео: В Сочи привезли итальянских "убийц" для вредителей каштанов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В среду на особо охраняемых природных территориях Сочинского национального парка выпустили около пяти тысяч галлов личинок торимуса для борьбы с орехотворкой - массовым вредителем, уничтожающим каштаны.

Накануне энтомофагов доставили на курорт из Москвы, точнее, из Всероссийского научно-исследовательского институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ), куда их привезли из Италии.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов

- Заметные улучшения проявятся примерно через два года и постепенно будут нарастать, пока галлы станут практически незаметными, так как их число начнет ощутимо уменьшаться, - рассказал директор ВНИИЛМ Юрий Гниненко.

Первыми единственный и наиболее успешный международный метод борьбы с каштановой орехотворкой начали испытывать Марьинское, Головинское и Дагомысское участковые лесничества. Там будут построены небольшие теплицы, благодаря которым специалисты смогут контролировать приживаемость торимуса и в случае успеха собрать новые галлы ранней весной следующего года.

Как отметила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова, перед их ведомством была поставлена четкая задача - решение вопроса с инвазивными вредителями на территории Сочи.

- Мы провели анализ законодательства, работу с научными сотрудниками и обсудили целый ряд совместных вопросов с Росприроднадзором, Россельхознадзором, и то, что мы сейчас видим - результат всей этой большой работы, - сказала Маканова. - Применение энтамофагов для борьбы с инвазийным вредителем - это возможно. Это нужно. И самое главное - востребовано. Сегодня есть два метода эффективной борьбы - с помощью энтамофагов и химических препаратов, которые не обладают мутагенным, канцерогенным и токсичным свойством. Мы этот перечень согласовали, получили заключение, внесли изменения и дали разъяснения на все ООПТ - по возможности применения соответствующих методов борьбы с вредителями.

Для того, чтобы еще раз провести дополнительные исследования, на территории Сочи и Сочинского нацпарка создали пять опытных площадок, где эти препараты будут применяться.

Фото: РИА Новости
Как уберечься от клещей

По словам директора нацпарка Сочи Павла Хоценко, по оценкам ученых, лесам Причерноморья грозит огромная опасность, поскольку в Сочи завезено большое количество инвазивных вредителей, у которых здесь нет естественных врагов, и если ничего не предпринимать, уже через пять лет охранять будет нечего.

- Сегодня происходит знаковое событие не только для Сочинского национального парка, но и для всей России, - объяснил он. - Мы боремся с восточной каштановой орехотворкой, которая поразила более половины всех каштановых насаждений на территории Сочинского нацпарка. Торимус является естественным врагом вредителя. Он питается только орехотворкой. Надеемся, что в течение трех-пяти лет мы с уверенностью скажем, что удалось остановить распространение каштановой орехотворки. Это только начало пути. Еще предстоит большая работа по исследованию методов борьбы с вредителями других знаковых культур - дуба, хвойных, кипарисов.

Напомним, борьба с вредителями с помощью химической обработки на заповедных территориях продолжительное время была законодательно ограничена.

Как ранее сообщала "РГ", во время рабочего визита министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в Сочи предложили разрешить химикаты для борьбы с вредителями.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации