Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии

Три сотрудника посольства Словакии в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Российской Федерации до 5 мая. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, посол Словакии Любомир Регак был вызван на Смоленскую площадь 28 апреля. В МИД РФ ему вручена соответствующая нота.

Такое решение российского внешнеполитического ведомства стало ответом на необоснованное объявление словацкой стороной персонами нон грата трех сотрудников российского посольства в Братиславе.

"Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - отметили в МИД РФ.

Напомним, что отношения между Россией и Чехией обострились после того, как 18 апреля Прага объявила о высылке сотрудников посольства РФ. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В МИД РФ отметили, что в шагах Чехии, направленных на ухудшение отношений с Россией, прослеживается "американский след". При этом ранее Сергей Лавров отметил, что у России есть понимание того, как выстраивать дальнейшие отношения с Чехией. "Заискивать ни перед кем не будем", - заявил он. Глава МИД также напомнил, что у Москвы никогда не было желания "устраивать козни" Праге.