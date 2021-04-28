Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии

Министерство иностранных дел Болгарии пригласило на встречу российского посла Элеонору Митрофанову.

"Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария, - цитирует ТАСС комментарий ведомства. - После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре".

Тема предстоящей беседы не озвучивается, но ожидается, что это может быть связано со скандальным заявлением прокуратуры Болгарии о якобы причастности шестерых россиян к взрывам на оружейных заводах Болгарии в 2011-2020 годы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прокомментировал эти обвинения, указав, что официальная София в своих обвинениях "решила перещеголять" Прагу и "заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу".