Сенаторы Чехии отложили выдвижение обвинений против президента Земана

Члены верхней палаты парламента Чехии 28 апреля отложили рассмотрение вопроса о подаче конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана. Об этом сообщает издание Mlada fronta DNES, ссылаясь на главу политического движения "Старосты и независимые" в сенате Петера Голечека.

Ранее парламентарии заявили о готовности подать жалобу на президента в связи с изменой родине после телевизионного выступления Земана касательно инцидента со взрывом склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и якобы причастности к этому российской стороны. Президент в своем обращении призвал не торопиться с выводами и провести тщательное расследование.

По словам Голечека, вопрос о жалобе был отложен из-за необходимости проконсультироваться со специалистами по конституционному праву и спецслужбами.

При этом направить жалобу на президента в Чехии имеет право только нижняя палата парламента, и только в случае, если за этот шаг выскажутся не менее 120 из 200 депутатов. Сенат может только предложить нижней палате направить жалобу.