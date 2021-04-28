Новости

МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют 16:44
Участники экспедиции на Новой Земле нашли крест Федора Литке 16:37
Правительство Украины сменило главу "Нафтогаза" 16:36
В Екатеринбурге школы уйдут на длинные майские каникулы 16:36
В Госдуме предлагают прогрессивную шкалу для вывода прибыли в офшоры 16:35
Умерла актриса Нинель Терновская 16:35
Жителя Новосибирска осудили за призывы к массовым беспорядкам 16:29
Приставы взыскали за три месяца с алиментщиков почти 6 млрд рублей 16:16
Врачи выяснили, как недостаток сна влияет на мозг человека 16:15
МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков 16:08
Медведев призвал выработать правила по регулированию интернет-платформ 16:07
Путин встретится с французскими бизнесменами 16:04
В Петербурге спустили на воду тральщик "Петр Ильичев" 15:52
Медведев: Чехия - заложник политики США в отношении РФ 15:42
В Костроме завели дело о халатности из-за нападения собак на горожан 15:35
Курс евро упал ниже 90 рублей 15:32
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным 15:29
Курганские чиновники перечислят часть зарплат ветеранам ко Дню Победы 15:20
Сенаторы Чехии отложили выдвижение обвинений против президента Земана 15:15
На майские праздники в Подмосковье ожидаются дожди 15:13
Дептранс Москвы позвал Настю Ивлееву на спецстоянку за Lamborghini 15:13
Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народов Казахстана 15:09
Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены 15:05
МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном 14:59
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 15:15
Рубрика: В мире

Сенаторы Чехии отложили выдвижение обвинений против президента Земана

Текст: Константин Волков

Члены верхней палаты парламента Чехии 28 апреля отложили рассмотрение вопроса о подаче конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана. Об этом сообщает издание Mlada fronta DNES, ссылаясь на главу политического движения "Старосты и независимые" в сенате Петера Голечека.

Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии

Ранее парламентарии заявили о готовности подать жалобу на президента в связи с изменой родине после телевизионного выступления Земана касательно инцидента со взрывом склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и якобы причастности к этому российской стороны. Президент в своем обращении призвал не торопиться с выводами и провести тщательное расследование.

По словам Голечека, вопрос о жалобе был отложен из-за необходимости проконсультироваться со специалистами по конституционному праву и спецслужбами.

При этом направить жалобу на президента в Чехии имеет право только нижняя палата парламента, и только в случае, если за этот шаг выскажутся не менее 120 из 200 депутатов. Сенат может только предложить нижней палате направить жалобу.

В мире Европа Чехия

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета