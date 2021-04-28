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28.04.2021 16:34
Рубрика: Легковые авто

Toyota превзошла саму себя, установив новый рекорд продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Motor Corporation опубликовала данные о продажах в мире в марте и по итогам первого квартала. За три месяца в 2021 году дилеры марки продали 2 460 124 автомобилей, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: www.instagram.com/shomegranbill/
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Если квартальный успех объясняется тем, что в прошлом году свой негативный отпечаток на продажах оставил коронавирус со всеми вытекающими, то месячный рекорд показывает реальную популярность автомобилей Toyota в мире: в марте было продано 982 912 машин - рекордный месячный показатель за всю истории компании, и это на 44% больше, чем в марте 2020-го.

Также Toyota в первом квартале увеличила объёмы производства автомобилей: было собрано 2 253 098 единиц (+13,8%), причём основной прирост дали заводы, расположенные за пределами Японии.

Ранее "РГ" рассказывала, что Илон Маск намерен отобрать у Toyota Corolla титул самого популярного авто на планете.

#Toyota