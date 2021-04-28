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28.04.2021 10:58
Рубрика: Экономика

В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы

Текст: Роман Маркелов

Банк России пока не считает нужным возобновлять операции по покупке золота в резервы. Об этом заявила на международном банковском форуме "Казначейство" первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Фото: iStock
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"Это то решение, которое мы заранее обычно не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем", - сказала Юдаева и добавила, что приостановка покупки золота ЦБ привела к его экспорту из России, что поддержало платежный баланс и экономику страны в целом.

В 2020 году Россия экспортировала золота на 18,5 млрд долларов, что на 12,8 млрд (221,6%) больше показателей предыдущего года. Абсолютным лидером по закупкам золота у РФ в 2018-2020 годах была Великобритания, чей удельный вес в стоимостном объеме отечественного экспорта колебался от 61,4% до 92,5%, а в натуральном - от 60,5% до 90,4%. Ранее основным покупателем являлась Швейцария.

Банк России приостановил покупку золота в резервы с апреля 2020 года. В 2019 году регулятор купил около 160 тонн монетарного золота, в 2018 году - почти 274 тонны. К 1 марта текущего года запасы монетарного золота Центробанка достигали почти 2,3 тысячи тонн, доля золота в международных резервах - около 22%.

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