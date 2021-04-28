В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы

Банк России пока не считает нужным возобновлять операции по покупке золота в резервы. Об этом заявила на международном банковском форуме "Казначейство" первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Это то решение, которое мы заранее обычно не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем", - сказала Юдаева и добавила, что приостановка покупки золота ЦБ привела к его экспорту из России, что поддержало платежный баланс и экономику страны в целом.

В 2020 году Россия экспортировала золота на 18,5 млрд долларов, что на 12,8 млрд (221,6%) больше показателей предыдущего года. Абсолютным лидером по закупкам золота у РФ в 2018-2020 годах была Великобритания, чей удельный вес в стоимостном объеме отечественного экспорта колебался от 61,4% до 92,5%, а в натуральном - от 60,5% до 90,4%. Ранее основным покупателем являлась Швейцария.

Банк России приостановил покупку золота в резервы с апреля 2020 года. В 2019 году регулятор купил около 160 тонн монетарного золота, в 2018 году - почти 274 тонны. К 1 марта текущего года запасы монетарного золота Центробанка достигали почти 2,3 тысячи тонн, доля золота в международных резервах - около 22%.