В США из Флойда делают национального героя Америки

Его похороны прошли на государственном уровне. После вынесения вердикта вице-президент США Камала Харрис объявила о скором принятии в Америке "Закона Флойда по борьбе с произволом полиции". Из-за давления на сотрудников правоохранительных органов только в Нью-Йорке ряды полиции за минувший год, покинули более пяти тысяч сотрудников - около 15 процентов личного состава. Они ушли в отставку или на пенсию. Наконец, в рамках досудебного урегулирования власти Миннеаполиса выплатили семье Флойда 27 миллионов долларов

В понедельник заявление о посмертном помиловании Флойда, осужденного в 2004 году в Техасе, было подано от его имени и имени его семьи. Эллисон Матис из Управления общественного защитника округа Харрис заявила, что прошение было подано, потому что офицер, производивший арест по делу Флойда, "сфабриковал существование конфиденциальных информаторов, чтобы поддержать свои обвинения против невиновных". По ее словам, после освобождения "Флойд всячески пытался изменить свою жизнь в лучшую сторону". Напомним, что в машине Флойда во время ареста 25 мая 2020 года были найдены запрещенные вещества, а в его крови - следы употребления наркотиков.

В 2004 году Флойд был задержан и обвинен в доставке "контролируемого наркотического вещества" вместе с офицером под прикрытием, проводившим арест, Джеральдом Гойнсом, который на момент ареста утверждал, что у Флойда был крэк-кокаин, и тот передал наркотики второму подозреваемому, имя которого не было названо.

"Речь идет об увековечивании памяти Джорджа Флойда, а также о внесении исправлений в записи штата Техас, - заявила Матис CNN. - Мы не можем быть уверены в справедливости обвинений, вынесенных офицером Гойнсом. Джордж Флойд страдал от коррумпированной и расистской системы на протяжении всей своей жизни, а не только в конце".

Адвокат Гойнса, Николь ДеБорд, сказала CNN, что прошение о помиловании не содержит никаких новых доказательств, что прискорбно, потому что запрос адвоката семьи Флойда полностью основан на информации, которая не была окончательно доработана. "Мы поддерживаем первоначальное дело. Мы, безусловно, сочувствуем делу мистера Флойда, но это не меняет того факта, что его прежний приговор был законным", заявила ДеБорд.

Окружная прокуратура округа Харрис согласилась на освобождение от ответственности некоторых обвиняемых, арестованных Гойнсом, на основании резонансного дела Флойда. По словам окружного прокурора, Гойнсу, 35-летнему ветерану правоохранительных органов, было предъявлено обвинение в тяжком убийстве и фальсификации правительственного досье. "В 2019 году прокуратура определила, что Флойд был осужден на единственном слове Джеральда Гойнса, полицейского, которому мы больше не могли доверять, мы полностью поддерживаем просьбу губернатора о помиловании Джорджа Флойда от обвинительного приговора, связанного с наркотиками", - заявили в окружной прокуратуре. ДеБорд, адвокат Гойнса, сказала CNN, что ее клиент не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.