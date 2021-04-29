Байден рассказал об убийстве Флойда и законе его имени

"Демократы в зале палаты представителей так часто аплодируют стоя во время выступления Байдена, что к концу ночи они могут оказаться на ногах больше, чем на своих местах", - иронизирует корреспондент Guardian.

"Мои соотечественники-американцы, мы должны объединиться, чтобы восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат, искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия и провести реформу полиции от имени Джорджа Флойда", - сказал Байден. "Я знаю, что у республиканцев есть свои идеи и они вовлечены в очень продуктивную дискуссию с демократами в сенате. Нам нужно работать вместе, чтобы прийти к консенсусу, но давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда", - добавил глава Белого дома.

Согласно информационному бюллетеню конгресса, на который ссылается CNN, законопроект "спасет жизни, запретив удушающие захваты и запреты на удушение" и предписывает "применение смертоносной силы только в крайнем случае". После вынесения вердикта присяжных Дереку Шовину многие члены семьи Флойда, лидеры и активисты, а также сам президент Джо Байден заявили, что настало время продолжать продвигать этот закон. Сторонники законопроекта говорят, что он улучшит подотчетность правоохранительных органов и поможет искоренить расовую предвзятость в полицейской деятельности.

Каковы детали "закона Флойда"

Запрет удушающих захватов. Хотя в полиции заявляют, что не обучают своих офицеров использованию удушающих захватов, они все еще проводятся. Правовые стандарты использования удушающих захватов расплывчаты, что затрудняет судебное преследование офицеров, злоупотребляющих этим применением силы.

Запрет на вхождение в дома без стука. Существующее законодательство позволяет сотрудникам без предупреждения проникать в дома.

Обязанность вмешаться в неправомерные действия. Когда полицейские видят, что другой полицейский применяет чрезмерную силу, они должны вмешаться в инцидент и прервать противоправные действия.

Создание публичного реестра. Закон устанавливает общедоступный реестр неправомерных действий национальной полиции. Это не позволит офицерам избежать последствий своих действий, перейдя в другую юрисдикцию.

Прекращение действия квалифицированного иммунитета. Квалифицированный иммунитет - это правовая доктрина, которая защищает государственных служащих от личной ответственности за нарушения, например, когда полиция применяет чрезмерную силу. Прекращение квалифицированного иммунитета будет означать, что, если полицейский нарушит закон, этот офицер будет привлечен к ответственности.

Демократы теперь контролируют сенат, который разделен на 50 на 50 с вице-президентом Камалой Харрис, выступающей в качестве решающего голоса. Но законодательство требует наличия 60 голосов сенаторов для принятия важных документов, и неясно, будет ли достаточно республиканской поддержки, чтобы довести "закон Флойда" до финишной черты в сенате.