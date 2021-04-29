Эксперты предложили упростить диагностику автомобилей

Отменить техосмотр для легковых автомобилей физических лиц не получится. Но необходимо исключить избыточные проверки элементов транспорта, которые напрямую на безопасность дорожного движения не влияют. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Напомним, с 1 апреля началась реформа техосмотра. Теперь он проводится с обязательным фотографированием автомобиля, внесением фотографий с координатами места и временем съемки в диагностическую карту, а сама карта стала электронной. Оформляется она непосредственно в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. Причем система была модернизирована, чтобы никто лишний к ней подключиться не смог. Но реформа наступила не для всех. Опасаясь очередей и транспортного коллапса из-за нехватки пунктов техосмотра, правительство продлило срок действия ранее выданных диагностических карт на полгода. То есть основная масса автовладельцев поедет проходить техосмотр по новым правилам после 1 октября. Однако эксперты сомневаются в необходимости этой процедуры.

За время, пока более 80 процентов автовладельцев техосмотр покупали - а это десять лет, - всплеска аварийности из-за неисправности автомобилей не наблюдалось. Эксперты сошлись во мнении, что проводить ТО транспорта, осуществляющего грузо-пассажирские перевозки, необходимо. Но что касается проверки легковых машин физических лиц, то это как было фикцией, так и останется. Даже после введения фотосъемки диагностические карты продолжают покупать. Логичнее было бы ТО для легковых машин физлиц отменить. Если это позволяют сделать международные договоры.

По словам руководителя Федерации автовладельцев России Максима Едрышова, Конвенция о дорожном движении устанавливает требования к проведению техосмотра только для транспорта, перевозящего пассажиров и грузы.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин возразил, что требования о проверке всех находящихся в эксплуатации транспортных средств в форме техосмотра закреплено Техническим регламентом Таможенного союза.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко заявил, что сейчас альтернативы техосмотру нет.

Альтернативой может быть запрет эксплуатации неисправного транспорта. Такой проект поправок в МВД разработан. Если альтернатива появится, можно будет обсуждать отмену техосмотра.

Как показывает статистика, из тех 3,8 процента ДТП, в которых в качестве сопутствующих факторов указана неисправность автомобиля, 25 процентов - это проблемы с шинами. На втором месте - освещение, на третьем - тонировка, а на четвертом - незаконное внесение изменений в конструкцию. Раз нет возможности отменить ТО, надо сократить количество проверяемых элементов, оставив только те, которые действительно влияют на безопасность. Это избавит автовладельцев от недобросовестных экспертов-техников, которые выдумывают причины для того, чтобы машина не прошла ТО.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Николай Шеюхин согласен, что в диагностику транспорта на техосмотре заложены излишние требования, не влияющие на безопасность. Например, проверка аптечки или огнетушителя. Возможно, не требуется проверять сколы на стекле. Над этим надо работать, отметил генерал.

Эксперты решили, что перечень проверяемых на ТО элементов надо пересмотреть и оставить только те, которые непосредственно влияют на безопасность.