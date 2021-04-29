Глава Минюста Чехии заявила о нескольких версиях причин взрывов во Врбетице

Существует более двух версий причин инцидента во Врбетице 2014 года - помимо самодетонации боеприпасов и причастности к произошедшему иностранных спецслужб. Об этом заявила министр юстиции Чехии Мария Бенешова.

"Я присутствовала на заседании правительства, когда это (инцидент во Врбетице - прим. "РГ") обсуждалось. Мое мнение весьма схоже с мнением президента (Чехии Милоша Земана - прим. "РГ") после того, как нам был представлен отчет Службы информации и безопасности (контрразведки - прим. "РГ"). Но я была того же мнения, что и президент... Я даже называла и другие возможные версии", - рассказала Бенешова чешскому сетевому изданию novinky.cz.

На просьбу раскрыть эти версии министр ответила, что не может приводить такую информацию.

Ранее президент Чехии Милош Земан в телеобращении к согражданам заявил, что расследование инцидента в Врбетице продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.

Напомним, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что местные власти подозревают в причастности к событиям во Врбетице спецслужбы России​​​. Москва назвала эти обвинения возмутительными и голословными. Несмотря на это чешские власти выслали 18 российских дипломатов. Российская сторона в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.