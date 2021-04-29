"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь"

Компания "Яндекс" договорилась о покупке банка "Акрополь". Согласно сообщению IT-гиганта, сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей.

"Наличие лицензий позволит "Яндексу" развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров", - отмечается в релизе компании.

В сентябре прошлого года "Яндекс" сообщил о договоренности по покупке банка "Тинькофф". Однако позднее стало известно о провале сделки, которая оценивалась в 5,48 миллиарда долларов.

Основатель банка Олег Тиньков пояснил, что причиной срыва переговоров, которые продолжались около трех-четырех месяцев, стал отказ "Яндекса" от объединения и желание полностью поглотить "Тинькофф". По словам предпринимателя, IT-гигант был готов выкупить акции банка с семипроцентной премией к их рыночной стоимости, однако сам Тиньков потерял бы право влиять на решения в новой компании.