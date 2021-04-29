КС РФ предписал изменить порядок платы на общее тепло в домах

Конституционный суд РФ принял важнейшее решение, которое облегчит положение владельцев квартир с индивидуальным отоплением. После внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг им не придется платить за то, чем они не пользуются.

Тепло - самая существенная строка расходов в квитанциях за ЖКХ. Но иногда качество этой услуги граждан не удовлетворяет. Тогда они ставят в квартире индивидуальную систему отопления (ИСО) и отказываются от централизованного - закон это позволяет.

Так сделала и Валентина Шестерикова из Ставропольского края, и большинство ее соседей - 53 квартиры из 80. Но с 2018 года все жильцы стали получать счета за отопление мест общего пользования, расчет платы коммунальщики сделали на основании показаний общедомового счетчика. Но их коридоры и лестничные площадки "не имеют отопительных приборов и трубопроводов системы отопления и не обладают признаками отапливаемых помещений", сказано в деле.

Суды общей юрисдикции, рассматривая противостояние Шпаковского филиала "Крайтеплоэнерго" и жителей дома 175 по улице Ленина города Михайловска, ссылаются на то, что "отопление в многоквартирном доме не может основываться только на наличии или отсутствии радиаторов". Но граждане считают, что они и так обеспечивают тепло в подъездах теплыми стенами своих квартир. А требование платы за неоказанную услугу - ведь батарей-то нет! - противоречит и закону, и здравому смыслу.

КС уже рассматривал дело о распределении платы за тепло в многоквартирном доме и признал, что в основе расчетов должна лежать презумпция фактического потребления и пропорционального распределения. Даже если в квартире есть индивидуальная система отопления, это не избавляет собственника от обязанности оплачивать тепло в общих помещениях. Но формула для расчета платы, приведенная в Правилах, рассчитана на то, что для отопления МКД используется исключительно тепловая энергия, поступающая по централизованным сетям теплоснабжения. Между тем в процессе задействованы и индивидуальные системы, поскольку отдача тепла происходит через все общие конструкции дома.

Граждане за свой счет вынуждены обеспечивать реализацию права на жилище и достойный уровень жизни

КС также отметил, что переход на ИСО - мера часто вынужденная. Если в холодной квартире становится невозможно жить, граждане за свой счет вынуждены обеспечивать реализацию конституционного права на жилище и достойный уровень жизни, но существующая система никак этого не учитывает. Это пробел в правовом регулировании, имеющий конституционную значимость, поскольку действующий порядок вступает в противоречие с гарантиями права частной собственности, права на жилище, а также принципами равенства, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод.

Правительству поручено предусмотреть в нормативных актах такую ситуацию, как в доме Шестериковой, - как считать плату за отопление в местах общего пользования, если квартиры отапливаются индивидуально, а на лестничных клетках нет батарей. До внесения изменений продолжит действовать прежний порядок, то есть всем обитателям дома в Михайловке придется оплатить выставленные счета. Однако затем Валентина Шестерикова в соответствии со статьей 53 Конституции РФ может потребовать от государства компенсации.