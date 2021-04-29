Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.04.2021 15:33
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новая "ГАЗель": тизер и сроки выхода

Текст: Валерий Карташов

Официальный дилер Горьковского автозавода из Беларуси опубликовал на странице в Instagram тизер, на котором представлен затемнённый фургон "ГАЗель NN" (New Next).

Фото: скриншот с www.youtube.com
Полицейские устроили гонки и разбили служебные машины

Отмечается, что совсем скоро начнётся серийное производство семейства "ГАЗели NN". По предварительным данным, премьера модели должна состояться в мае текущего года. Точная дата пока неизвестна.

"ГАЗель NN" будет представлена в виде бортового грузовика с однорядной кабиной и с двухрядной, цельнометаллического фургона, фургона-комби и микроавтобуса.

Известно, что в новую "ГАЗель" внесено 56 конструктивных и технологических изменений. В машине ожидаются системы активной безопасности и помощи водителю, а также богатый набор полезных функций в базовой комплектации. К примеру, система стабилизации, электроручник, климат-контроль.

ГАЗ уже собрал партию из двух десятков бортовых "ГАЗелей". По неофициальной информации, экземпляры, окрашенные в светло-бирюзовый цвет, оснащаются турбодизелем Cummins объёмом 2,8 литра и мощностью 150 л. с. Мотор стыкуется с 6-ступенчатой "механикой".

Дизайн экстерьера и интерьера "ГАЗели NN" не является секретом. Снаружи автомобиль получил линзованные фары, раздутый бампер с ПТФ, решётку радиатора с хромированным молдингом, более рельефный капот, иную форму крыльев. Салон может похвастать современной передней панелью, 9-дюймовым тачскрином, оригинальной комбинацией приборов.

#ГАЗ