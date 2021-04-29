Новая "ГАЗель": тизер и сроки выхода

Официальный дилер Горьковского автозавода из Беларуси опубликовал на странице в Instagram тизер, на котором представлен затемнённый фургон "ГАЗель NN" (New Next).

Отмечается, что совсем скоро начнётся серийное производство семейства "ГАЗели NN". По предварительным данным, премьера модели должна состояться в мае текущего года. Точная дата пока неизвестна.

"ГАЗель NN" будет представлена в виде бортового грузовика с однорядной кабиной и с двухрядной, цельнометаллического фургона, фургона-комби и микроавтобуса.

Известно, что в новую "ГАЗель" внесено 56 конструктивных и технологических изменений. В машине ожидаются системы активной безопасности и помощи водителю, а также богатый набор полезных функций в базовой комплектации. К примеру, система стабилизации, электроручник, климат-контроль.

ГАЗ уже собрал партию из двух десятков бортовых "ГАЗелей". По неофициальной информации, экземпляры, окрашенные в светло-бирюзовый цвет, оснащаются турбодизелем Cummins объёмом 2,8 литра и мощностью 150 л. с. Мотор стыкуется с 6-ступенчатой "механикой".

Дизайн экстерьера и интерьера "ГАЗели NN" не является секретом. Снаружи автомобиль получил линзованные фары, раздутый бампер с ПТФ, решётку радиатора с хромированным молдингом, более рельефный капот, иную форму крыльев. Салон может похвастать современной передней панелью, 9-дюймовым тачскрином, оригинальной комбинацией приборов.