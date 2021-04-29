Новый Volkswagen ID.4 GTX отличился наличием двух моторов

Ещё на премьере Volkswagen ID.4 компания заявляла, что модель получит систему полного привода (читай - двухмоторную версию), но кто же мог подумать, что эта опция окажется прерогативой только что представленной "заряженной" версии GTX.

GTX - обозначение самых мощных версий электрокаров Volkswagen, напомним, что для бензиновых машин компания использует индекс GTI, для дизельных - GTD, а для гибридов - GTE.

Отличить ID.4 GTX от обычной модели можно по переднему бамперу, а точнее - по дополнительным диодам в боковых его частях. В салоне: вышитый на спинках логотип GTX, красная подсветка и прострочка такого же цвета.

На каждой оси установлено по электромотору, суммарная отдача которых в пике может достигать 299 л.с. после чего она уменьшается. У родственного Skoda Enyaq iV RS показатель мощности выше - 306 л.с., но с чем связана такая расстановка сил, не уточняется.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Аккумулятор ID.4 GTX получил стандартный - на 77 кВт∙ч, этого должно хватать на 480 км по европейскому циклу WLTP. С места до "сотни" электрокар разгоняется за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Другими словами, GTX вовсе не означает, что перед нами электрический суперкар, этот индекс - про полный привод.

Выход нового Volkswagen ID.4 GTX запланирован на лето 2021 года. Цена - 50 415 евро (4,6 млн рублей).