В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к городской подземке. Девушка потребовала от метрополитена 10 миллионов рублей за теракт, в результате которого она пострадала, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

3 апреля 2017 года 18-летняя девушка села в вагон синей ветки подземки и оказалась в вагоне, где около 14 часов 30 минут сработало взрывное устройство. Петербурженка чудом выжила, но получила настолько серьезные травмы, что две недели пробыла в коме. Потом было долгое лечение, реабилитация... В общей сложности пострадавшая провела в медицинских учреждениях 301 день. Придя в себя, она подала иск к метрополитену, указав, что подземка не обеспечила ее безопасность.

Ранее гражданка уже получила от метро Петербурга два миллиона рублей за причинение вреда здоровью, поэтому, когда жительница подала иск, сторона ответчика его оспорила. Правда, Приморский районный суд согласился с доводами истицы, отметив, что доказательств того, что в подземке надлежащим образом обеспечивались требования безопасности, предоставлено не было.

Стоит отметить, что в первые дни после теракта стало известно, что смертник с двумя самодельными бомбами беспрепятственно прошел через рамки метрополитена. Одно взрывное устройство было установлено им на станции метро "Площадь Восстания", но его оперативно нашли и обезвредили. Бомба в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" сработала. В результате 15 пассажиров погибли, 108 получили травмы.