На Урале передано в суд дело об афере с биатлонным центром

- Установлено, что подрядчик вносил заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, использованных материалах, поставленном и смонтированном оборудовании, - пояснили в прокуратуре региона. - Завышенные сметы предоставлялись заказчику для оплаты при попустительстве директора спортшколы, не осуществлявшей должный контроль за строительством объекта. Таким образом, действия подрядчика квалифицированы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По расчетам ведомства, соучредитель компании-подрядчика сумел похитить на "стройке века" почти 40 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Еще во время следствия на его имущество и находившиеся на счетах компании средства на общую сумму более 35 миллионов рублей наложили арест. Подозреваемого взяли под стражу, правда, впоследствии отпустили под залог в полтора миллиона рублей за активное сотрудничество со следствием.

В отношении директора спортшколы материалы дела выделили в отдельное производство, предъявив обвинение в халатности. Свою вину женщина признала в полном объеме.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года состояние знакового для региона объекта вызвало критику губернатора Алексея Текслера, распорядившегося расторгнуть контракты с подрядчиком и взыскать переданные ему средства в судебном порядке. На поддержание в порядке незаконченного строительства из областной казны было выделено дополнительное финансирование.

Между тем, это не первый скандал, связанный с деятельностью одиозной компании, с завидной регулярностью получавшей контракты на строительство спортивных объектов в Челябинской области. В частности установлено, что при строительстве регионального центра по шорт-треку при ледовом дворце "Уральская Молния" в Челябинске тот же самый подрядчик похитил не менее 15 миллионов рублей.

Причем, вместе с ним по уголовному делу проходят бывший заместитель министра строительства региона и руководитель принимавшего работы ОГКУ "Челябоблинвестстрой". По версии следствия, они получили от строителя взятки в размере 2,2 и 1,5 миллиона рублей за заключение и оплату других контрактов.

Расследование хищений при строительстве шорт-трека также находится в завершающей стадии и скоро будет передано в суд, отметили в СК региона.