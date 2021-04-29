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Российские спутники дадут прогноз геомагнитных бурь за четверо суток

С развитием российской орбитальной группировки и включением в ее состав спутников с инновационной аппаратурой появляется возможность давать прогнозы магнитных бурь на два-четыре дня вперед, в то время как сейчас такие прогнозы выдаются максимум на четыре часа. Что это реально меняет и какие открывает перспективы, в интервью РИА Новости рассказал начальник отделения "Российских космических систем" Алексей Ковалев.

По его словам, один из наиболее современных комплексов аппаратуры для регистрации изменений магнитного и радиационного полей - гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ. Он установлен на первом спутнике серии "Арктика-М", который запущен 28 февраля 2021 года на так называемую высокоэллиптическую орбиту.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Пока на ней всего один такой аппарат. Измерения он ведет непрерывно, но полученные данные передает на Землю только на верхнем участке траектории. Когда в системе появился второй такой спутник, пояснили в РКС, "два аппарата будут следовать друг за другом в противофазе, что позволит непрерывно наблюдать за территорией России в полярных районах и непрерывно передавать данные".

К запуску планируются также третий и четвертый спутники "Арктика-М". Они будут вращаться по орбите такой же формы, как и первые два, но в другой плоскости. С их помощью можно будет снимать и проводить измерения над территорией Канады и Гренландией.

Сегодня аппаратура дает опережающий прогноз данных на четыре часа, а в перспективе эта цифра может вырасти до двух и даже четырех суток, подтвердил Алексей Ковалев. Почему это так важно? Вот как объясняют это в РКС.

Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека.

- С помощью проводимых в космосе измерений, - заключает Сергей Ковалев, - появится возможность оценивать вероятность появления северных сияний и прогнозировать широты, на которых их можно будет наблюдать.

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Фото: Константин Завражин/РГ
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