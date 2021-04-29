Российские спутники дадут прогноз геомагнитных бурь за четверо суток

По его словам, один из наиболее современных комплексов аппаратуры для регистрации изменений магнитного и радиационного полей - гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ. Он установлен на первом спутнике серии "Арктика-М", который запущен 28 февраля 2021 года на так называемую высокоэллиптическую орбиту.

Пока на ней всего один такой аппарат. Измерения он ведет непрерывно, но полученные данные передает на Землю только на верхнем участке траектории. Когда в системе появился второй такой спутник, пояснили в РКС, "два аппарата будут следовать друг за другом в противофазе, что позволит непрерывно наблюдать за территорией России в полярных районах и непрерывно передавать данные".

К запуску планируются также третий и четвертый спутники "Арктика-М". Они будут вращаться по орбите такой же формы, как и первые два, но в другой плоскости. С их помощью можно будет снимать и проводить измерения над территорией Канады и Гренландией.

Сегодня аппаратура дает опережающий прогноз данных на четыре часа, а в перспективе эта цифра может вырасти до двух и даже четырех суток, подтвердил Алексей Ковалев. Почему это так важно? Вот как объясняют это в РКС.

Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека.

- С помощью проводимых в космосе измерений, - заключает Сергей Ковалев, - появится возможность оценивать вероятность появления северных сияний и прогнозировать широты, на которых их можно будет наблюдать.