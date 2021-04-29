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29.04.2021 16:16
Рубрика: Легковые авто

Салон нового Kia Sportage сняли на видео из автобуса

Текст: Константин Руссов

Удивительно, но Kia до сих пор удаётся сохранить внешность и салон нового Sportage в секрете. Видимо, глава компании, который очень щепетильно относится к модели, намекнул, что ждёт того, кого заподозрят в шпионаже. Поэтому образ новой генерации кроссовера составляется по крупицам.

Фото: скриншот с youtube.com
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Так, на канале YunKoo Tv было опубликовано видео, сделанное из автобуса. Автор снял прототип нового Kia Sportage в движении, и в кадр попали неприкрытые пологом части салона. Можно увидеть дизайн рулевого колеса, частично центрального тоннеля. Также можно с уверенностью говорить о том, что информация о панорамном дисплее подтвердилась.

Ранее "РГ" рассказывала, когда Kia приступит к выпуску нового Sportage. Напомним, кроссовер делит платформу с Hyundai Tucson и кроме бензиновых и гибридных модификаций получит гибридные версии.

#Kia