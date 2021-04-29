Салон нового Kia Sportage сняли на видео из автобуса

Удивительно, но Kia до сих пор удаётся сохранить внешность и салон нового Sportage в секрете. Видимо, глава компании, который очень щепетильно относится к модели, намекнул, что ждёт того, кого заподозрят в шпионаже. Поэтому образ новой генерации кроссовера составляется по крупицам.

Так, на канале YunKoo Tv было опубликовано видео, сделанное из автобуса. Автор снял прототип нового Kia Sportage в движении, и в кадр попали неприкрытые пологом части салона. Можно увидеть дизайн рулевого колеса, частично центрального тоннеля. Также можно с уверенностью говорить о том, что информация о панорамном дисплее подтвердилась.

Ранее "РГ" рассказывала, когда Kia приступит к выпуску нового Sportage. Напомним, кроссовер делит платформу с Hyundai Tucson и кроме бензиновых и гибридных модификаций получит гибридные версии.