Skoda впервые показала салон новой Fabia

Skoda в преддверии дебюта нового поколения хэтчбека Fabia показала изображение его интерьера, а также опубликовала пересмотренный логотип модели.

Как известно, четвёртая Fabia перебралась на модульную платформу Volkswagen Group - MQB-A0, которая, по словам компании, позволила сделать салон просторнее и реализовать опции, доступные на автомобилях классом выше.

Концепция интерьера похожа на Octavia: двухспицевый руль, цифровая приборная панель, выступающий над торпедо широкоформатный дисплей мультимедийной системы. Под дефлекторами на центральной консоли расположился блок управления климатом, а под ним, возможно, - слот для беспроводной зарядки смартфонов.

Fabia новой генерации получила фиксируемый рычаг трансмиссии, по бокам от него расположены кнопки подогрева сидений, блокировки дверей, системы помощи при трогании в гору. Электрический ручник Fabia не достался.

Также из особенностей салона можно отметить круглые боковые дефлекторы воздуховодов, которые "нанизаны" на горизонтальную планку, проходящую через всё торпедо: таким образом достигается визуальный эффект расширения пространства. В интерьере присутствуют яркие вставки.

Ранее Skoda рассекретила моторную гамму четвёртого поколения Fabia. Мировая премьера новинки запланирована на начало мая.