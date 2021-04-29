Торговцев диагностическими картами начали привлекать к ответственности

С 1 марта стартовала реформа техосмотра. С этой даты покупка диагностической карты без фактической диагностики автомобиля стала практически невозможной. То есть все машины, которым настала пора по закону пройти диагностику, должны приехать на пункт техосмотра, получить услугу, а по ее результатам - диагностическую карту, которая теперь оформляется исключительно в электронном виде. Бумажная распечатка выдается исключительно по просьбе автовладельца, но особой роли в допуске машины на дороги общего пользования не играет. Попробуем подвести предварительные итоги.

Коллапса не будет

Напомним, с марта было продлено действие ранее выданных диагностических карт. Срок их действия истекает через полгода, но не ранее 1 октября. Такое решение было принято из-за недостаточной обеспеченности регионов пунктами техосмотра и экспертами-техниками. Если бы не отсрочка, то на пунктах ТО выстроились бы очереди, не всем удалось бы пройти ТО вовремя и, соответственно, приобрести полис ОСАГО, а значит, получить право передвигаться по дорогам за рулем. Отсрочка помогла справиться с ситуацией.

Как рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, за месяц с 1 марта численность техэкспертов выросла почти в 4 раза и составляет 7128 специалистов. В Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) авторизовано 4558 пунктов ТО. Если по состоянию на 1 марта было 25 регионов, где обеспеченность пунктами техосмотра была недостаточной, то теперь их 21.

Всего с 1 марта было оформлено 1,1 млн диагностических карт, из которых проведено более 18 тысяч техосмотров автобусов. Пятая часть транспорта, который должен пройти ТО, прошел его уже в первый месяц. Если такая динамика сохранится, то к 1 октября дефицита в этой услуге не будет.

Пятая часть транспорта, который должен пройти ТО, прошел его уже в первый месяц. Если такая динамика сохранится, то к 1 октября дефицита в этой услуге не будет

По последним данным в день сейчас оформляется по 50 тысяч диагностических карт. Это практически 50 процентов загрузки пунктов техосмотра.

Зачем понадобилась реформа?

Старые правила не позволяли эффективно контролировать техническое состояние транспортных средств. По экспертным оценкам, до 80 процентов автомобилистов на техосмотр вовсе не приезжали. Диагностические карты просто покупались. Например, у страховых агентов. Таким образом, большая часть транспорта фактически не проходила проверку.

В то же время ежегодно во время надзора за дорожным движением инспекторами фиксировалось свыше 1 миллиона фактов эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Подобную порочную практику и было решено изменить, установив новые правила проведения техосмотра.

Перед тем, как начать диагностику, проверяется соответствие автомобиля документам. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Что изменилось для автовладельцев?

Сама процедура проведения технического осмотра практически не изменилась. Проверяется все то же самое, что проверялось и до реформы. Обязанность его прохождения с определенной периодичностью в зависимости от типа и возраста транспортного средства также осталось неизменным.

Но, как уже говорилось, диагностическая карта стала электронной и оформляется непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. Страховщики при оформлении полиса ОСАГО берут данные о диагностической карте прямо из этой системы. Бумажную распечатку автовладелец может попросить, если он, например, собирается на своем автомобиле выехать за границу.

Обязательное условие при проведении техосмотра - фотографирование автомобиля. Делается две фотографии. Первый снимок - спереди - делается до начала процедуры диагностики, второй - сзади - по ее завершении. На фотографиях должны быть отчетливо видны номер автомобиля, его цвет и марка. Эти фотографии заливаются в ЕАИСТО с указанием координат места и времени проведения съемки. Без первой фотографии система не позволит начать оформлять карту, без второй - завершить ее оформление. Координаты должны совпадать с координатами пункта ТО. Разница во времени между фотографиями должна соответствовать времени проведения диагностики. Если при проверке выясняется, что машина на пункт ТО не приезжала либо сама процедура была проведена с нарушениями, диагностическая карта аннулируется.

Отдельно стоит сказать про ЕАИСТО. Эта система была капитально модернизирована. В частности, серьезно повышен уровень ее защиты, введены новые требования к подключению экспертов. Тот, кто не имеет отношения к техосмотру, не сможет ввести в нее диагностическую карту. Если эксперт перестал работать у оператора техосмотра, его учетная запись удаляется. Причем за чистотой базы выгоднее всего следить самому оператору. Потому что для него установлена строгая ответственность.

Автобусы осмотрят с инспектором

Еще более строгий контроль за проведением техосмотра с 1 марта установлен для автобусов. Сама процедура диагностики проходит точно так же, как и для обычных машин с обязательным фотографированием, но только под пристальным контролем сотрудника Госавтоинспекции.

Для того чтобы обеспечить присутствие автоинспектора в пункте техосмотра, когда туда приедет автобус, организована предварительная запись. Проверка назначается не ранее чем через пять дней со дня обращения владельца автобуса к оператору и включения заявки в график. В назначенный день и час автобус приезжает на пункт ТО. Эксперт-техник проводит диагностику и оформляет диагностическую карту. Инспектор технического надзора проверяет соответствие автобуса предоставленным документам, а также сведениям в государственном реестре транспортных средств. Он же проверяет результат осмотра, правильность заполнения диагностической карты. После чего заверяет диагностическую карту своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

В техосмотре автобусов непосредственное участие принимают сотрудники ГИБДД. Фото: Александр Корольков/ РГ

Операторы попали под контроль

Требования производственно-технической базы пунктов техосмотра закреплены приказом Минтранса. До 1 марта следующего года все пункты должны им соответствовать. Российский союз автостраховщиков должен до следующего года провести выездные проверки всех пунктов. И такая работа уже началась.

- Пока все аккредитованные операторы, по заявкам которых проводятся проверки РСА с выездом на места, проходят их успешно, - сообщил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. - Не испытывают затруднений при организации таких проверок и представители РСА.

В ходе этих проверок устанавливается соответствие требованиям инженерных систем пункта, его оборудование, помещения. Также подтверждается квалификация экспертов-техников, проверяется пропускная способность. Делается это для того, чтобы пункты ТО существовали не только на бумаге, но и в действительности, и были способны оказывать такую услугу, как проведение техосмотра в полном объеме.

Надо сказать, что с 1 сентября Минтранс России планирует смягчить требования к пунктам ТО. Так что наверняка многие из операторов дождутся этой даты для проведения проверки.

Одновременно за работой операторов ведется надзор со стороны Госавтоинспекции. Приказом МВД России утверждены "индикаторы риска" нарушения обязательных требований. Смысл в том, чтобы выявлять недобросовестных операторов, торгующих диагностическими картами, проводить их внеплановые проверки. В том числе и с помощью контрольной закупки.

Такая проверка может быть назначена, если оператор три или более раз за год оформил диагностическую карту на автомобиль, который фактически не проверялся. Или если он трижды "пропустит" машину с неисправностями рулевого управления или тормозной системы. Или пять раз превысит заявленную максимальную пропускную способность линии. Ну и так далее…

Из смотровой канавы проверяется целостность тормозных шлангов, отсутствие каплепадения любых жидкостей. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Санкции за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, вступившие в силу с 1 марта, довольно суровы. Если оператор оформил диагностическую карту, но при этом машина не приезжала на пункт ТО, или передал в ЕАИСТО сведения о такой машине, штраф для граждан составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юрлиц - 300 тысяч. Если транспортное средство проверит техник, не включенный в реестр, штраф для граждан составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 5 тысяч, для юрлиц - 20 тысяч. Повторное совершение этих нарушений влечет еще более суровые санкции: для граждан штраф 20 тысяч рублей, для должностных лиц - дисквалификация на срок до 3 лет, для юридических лиц - штраф до 500 тысяч руб.

По новой статье КоАП в отношении операторов техосмотра уже было возбуждено более 300 дел.

ТО с фотошопом

Однако, как показывает практика, реформа не смогла убрать полностью торговлю диагностическими картами. Просто стоимость на эту услугу резко выросла. Хитрые торговцы предлагают различные варианты. Например, автовладельцу предложат приехать на пункт техосмотра, сделают фотографии автомобиля, а если у него есть внешние недостатки, например, трещина на лобовом стекле в районе водительского дворника, то ее отредактируют в фотошопе. Второй - более рискованный: автовладельца попросят направить фото автомобиля спереди и сзади. Далее - опять-таки работа фоторедактора. Здесь задача посложнее, грубый фотошоп легко различим. Что же касается координат места времени съемки, то это самая простая подмена данных.

Однако сейчас инспекторы технадзора уже аннулируют диагностические карты, у которых фотографии не соответствуют требованиям.

Регулировка фар проверяется специальным прибором. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Решить проблему с редактированием фотографий можно довольно просто, воспользовавшись уже существующим инструментом. Напомним, в рамках суперсервиса "Помощник ОСАГО" при оформлении ДТП по Европротоколу фотофиксация тоже присутствует. Но сделана она так, что исправить или подменить фотографии невозможно. Съемка производится на смартфон в самом приложении "Помощник ОСАГО", и фото направляются в базу данных АИС ОСАГО с координатами места и временем съемки без возможности корректировки. Но Минтранс России, который разрабатывал требования к фотографиям, почему-то этим путем не пошел. Хотя еще не поздно это сделать.

Кстати, на этом фоне появились и откровенные мошенники, торгующие диагностическими картами. Они продают просто распечатанную на принтере бумажку под названием диагностическая карта. При этом вносят ее в мифическую базу данных. Доступ к сайту eaisto.info, который выдавался за такую базу данных диагностических карт после обращения операторов в Генеральную прокуратуру, заблокирован.

Но появился еще один мошеннический способ. Автовладельцам продают диагностические карты, оформленные задним числом. То есть до 1 марта этого года. Такие карты также не внесены ни в какие базы данных. Зато их можно предъявлять в бумажном виде. Ведь оформление карт исключительно в электронном виде действует только с 1 марта. Правда, страховщик может и не поверить бумажному варианту, если его нет в базе данных, и не продать полис

ОСАГО, без которого управлять автомобилем запрещено.

Разница удельной тормозной силы на колесах одной ои не должна превышать 20. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Опасные подделки

Чем грозит автовладельцу использование поддельной или аннулированной диагностической карты?

Если такой автовладелец станет виновником ДТП, и при этом его автомобиль будет неисправен, страховая компания, возместив ущерб пострадавшим, получит право выставить ему регресс в полном объеме выплаченной компенсации.

Если автовладелец на машине, не прошедшей техосмотр, станет виновником ДТП и при этом его автомобиль будет неисправен, страховая компания, возместив ущерб пострадавшим, получит право выставить ему регресс в полном объеме выплаченной компенсации

Также с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штраф в размере 2 тысяч рублей за езду на автомобиле, не прошедшем

техосмотр. Штраф будет выноситься с камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме. И хотя прописано условие, что назначать его можно будет не чаще одного раза в сутки, сколько штрафов сумеет собрать такой автовладелец, пока до него дойдет первое "письмо счастья"? В общем, подделка может оказаться очень дорогим удовольствием.

Поэтому, чтобы избежать риска, лучше приехать на пункт техосмотра и пройти эту процедуру по-честному.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"