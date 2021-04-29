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29.04.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила первый спортпрототип с водородным двигателем

Текст: Михаил Азнавуров
В среду, 28 апреля, на гоночной трассе Фудзи Спидвей в Японии Toyota провела презентацию гоночного болида Gazoo Racing Corolla Sport с водородным двигателем.
Фото: car.watch.impress.co.jp Фото: car.watch.impress.co.jp
Фото: car.watch.impress.co.jp

Когда говорят "водородный автомобиль", обычно подразумевают установку с топливными ячейками, в которых путем электрохимической реакции водород преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. Однако этот спортпрототип оснащен двигателем внутреннего сгорания (объем - 1,6 л), адаптированным для работы на сжатом водороде.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Экспериментальный силовой агрегат построен на основе стандартного тойотовского 3-цилиндрового турбомотора G16E от GR Yaris, причем с минимальными переделками - заменены только топливные форсунки и использован баллон для водорода от Toyota Mirai.

Проект формально отнесен к программе разработки экологически безопасного транспорта будущего Toyota, хотя в отличие от водородных электромобилей на топливных ячейках, автомобиль с ДВС на водороде углекислый газ в незначительных количествах производит из-за угара масла.

Агрегатоноситель водородной силовой установки - серийный хэтчбек Corolla, подготовленный по регламенту японской гоночной серии Super Taikyu, на общих началах примет участие на этапе Fuji Super, запланированном на 21-23 мая.

Фото: car.watch.impress.co.jp
Фото: car.watch.impress.co.jp
#Toyota