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29.04.2021 22:29
Рубрика: Общество

Ученый Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 77 лет

Российский ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридическую организацию "Команда 29".

"Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев", - приводит агентство слова своего собеседника.

Виктор Кудрявцев больше известен не своими научными работами, а обвинением в государственной измене. По версии следователей, ученый, будучи сотрудником ЦНИИмаш, отправлял секретные сведения в бельгийский Фон-Кармановский институт гидродинамики, с которым сотрудничала его организация. В материалах уголовного дела фигурировали одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".

Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. Но в сентябре 2019-го его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, поскольку у пожилого ученого обнаружили серьезное заболевание. Более того, из-за недуга обвиняемого в 2020 году было приостановлено и предварительное расследование.

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