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29.04.2021 18:09
Рубрика: Власть

Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ

Текст: Диана Ковалева

Бездоказательные обвинения в адрес Москвы по Болгарии и Чехии являются частью широкомасштабной кампании Запада против РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Очевидно, это развернувшийся очередной виток антироссийской кампании. Посмотрите, как удивительно подряд выстроились действия натовских членов сразу после того, как США в очередной раз применили антироссийские санкции и выслали российских дипломатов. Сразу после этого в информационно-политическом пространстве появилась тема некоей причастности нашей страны к взрывам в Чехии. После того как тема была разыграна, перешли к Болгарии. Все это имеет четко прослеживающуюся связь", - заявила Захарова на брифинге.

Она также отметила, что для этой части кампании против Москвы характерно отсутствие доказательств и взаимодействия с РФ по существующим каналам.

Напомним, ранее МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и попросил правоохранительные органы РФ оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о якобы причастности россиян провокационными и безосновательными и заявил, что Москва не оставит их без ответа.

17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что местные власти подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году спецслужбы России. Москва назвала эти обвинения возмутительными и голословными. Несмотря на это, чешские власти выслали 18 российских дипломатов. Российская сторона в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

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