Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ

Бездоказательные обвинения в адрес Москвы по Болгарии и Чехии являются частью широкомасштабной кампании Запада против РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Очевидно, это развернувшийся очередной виток антироссийской кампании. Посмотрите, как удивительно подряд выстроились действия натовских членов сразу после того, как США в очередной раз применили антироссийские санкции и выслали российских дипломатов. Сразу после этого в информационно-политическом пространстве появилась тема некоей причастности нашей страны к взрывам в Чехии. После того как тема была разыграна, перешли к Болгарии. Все это имеет четко прослеживающуюся связь", - заявила Захарова на брифинге.

Она также отметила, что для этой части кампании против Москвы характерно отсутствие доказательств и взаимодействия с РФ по существующим каналам.

Напомним, ранее МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и попросил правоохранительные органы РФ оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о якобы причастности россиян провокационными и безосновательными и заявил, что Москва не оставит их без ответа.

17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что местные власти подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году спецслужбы России. Москва назвала эти обвинения возмутительными и голословными. Несмотря на это, чешские власти выслали 18 российских дипломатов. Российская сторона в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.