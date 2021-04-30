Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки

Банки должны соблюдать некоторые правила при выдаче ипотеки. В первую очередь речь идет о запрете кредитов по плавающей ставке, заявил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами", - пояснил РБК банкир. По его словам, именно кредиты с плавающими ставками и растущими платежами учинили ипотечный кризис, который произошел в США в 2008 году.

Ранее Банк России предложил несколько вариантов ограничения ипотечного кредитования с плавающими ставками, от полного запрета до допуска к таким кредитам только "квалифицированных заемщиков". По мнению регулятора, особенно чувствительны к изменению ставки кредиты на срок более 10 лет: при изменении ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж вырастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%; при росте до 10% ежемесячный платеж вырастет на 20%, а суммарная переплата - на 51%.

Беспокойство по поводу плавающих ставок кредитов высказывала и глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, как и в случае с валютной ипотекой, люди могут не понимать, что они берут на себя серьезные риски повышения ставок в будущем, хотя сейчас они низкие.