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30 апреля 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 30 апреля 2021 года № 107-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 30 апреля 2021 г.
Опубликован 30 апреля 2021 г.
Вступает в силу 1 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 2:

подпункт 2.4 признать утратившим силу;

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

в абзаце втором слова "на проведение 24 апреля 2021 года на территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в городе Симферополе мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, общим количеством участников не более 200 человек" исключить;

в подпункте 6.2:

в абзаце втором слова "на выезды членов сборных команд Республики Крым в возрасте до 14 лет в составе организованных групп до восьми человек, на выезд женской команды АНО "Академия футбола Крыма" для участия в турнире в г. Казань в период с 28 апреля по 30 апреля 2021 года в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма" и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", на выезд хоккейной команды "Легион 2008" (г. Симферополь) для участия в финальных соревнованиях Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова, которые пройдут в период с 18 апреля по 25 апреля 2021 года в деревне Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области" исключить;

в пункте 8:

слова "до 1 мая 2021 года" заменить словами "до 1 июня 2021 года";

в пункте 10:

слова "по 1 мая 2021 года" заменить словами "по 1 июня 2021 года";

в пункте 11:

в абзаце первом слова "по 1 мая 2021 года" заменить словами "по 1 июня 2021 года";

в пункте 14:

в абзаце втором слова "на прием и размещение в гостиницах "Спортивная" (ИП Манасян Н.Г.), "Москва" (ИП Радзиевская Ю.Н.), гостиничном комплексе "Таврия" (АО "По туризму и экскурсиям "Крымтур") в городе Симферополе организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов для участия в финале первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею с шайбой, которое пройдет в городе Симферополе в период с 20 по 30 апреля 2021 года на ледовой арене "Консоль-спорт", а также на прием и размещение с 23 по 26 апреля 2021 года в Центре спорта "Эволюция" (ООО "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов") в городе Евпатории организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по виду спорта "эстетическая гимнастика", которые пройдут в период с 23 по 26 апреля 2021 года." исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2021 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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