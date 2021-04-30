МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве

Министерство иностранных дел Украины осудило восхваление войск Ваффен-СС в стране. Комментарий был выпущен после прошедшего накануне в Киеве марша неонацистов по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина".

Как отмечается на сайте МИД Украины, "пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", государство и общество не могут быть толерантными к любому оправданию нацистских преступлений.

Накануне участников марша уже раскритиковал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. "Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам имиджа ни внутри общества, ни за рубежом", - заявил он.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей. "Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.