На БелАЭС завершен этап опытно-промышленной эксплуатации

Отраслевой руководитель пояснил, что успешно завершена "отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности - 50%, 75%, 90%,100% от номинальной. Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап Г2", - приводит слова Михадюка пресс-служба энергетического ведомства.

Правда, впереди у атомщиков не менее ответственная задача: переход "в ближайшее время к комплексному опробованию оборудования на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором", - пояснил замминистра.

А главный специалист регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора РБ Ирина Витязь во время общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока сообщила о том, какие риски учитывались при строительстве АЭС в Гродненской области и какие меры принимались для их минимизации.

По ее словам, АЭС рассчитана на воздействия таких природных и техногенных ЧП, как "падение легкого самолета массой 5,6 тонн, землетрясение в 7 баллов, ветровые, температурные нагрузки, ураганы и смерчи. Для оценки этих воздействий учитывались природные явления, которые могут возникнуть с повторяемостью один раз в 10 тысяч лет".

Кстати, эксперт сообщила, что первоначальная вероятность падения самолета превышала нормативные требования. "Поэтому по требованию Госатомнадзора специалисты атомной станции инициировали санацию воздушного пространства. В результате была изменена трасса полетов, пересекающих границу Литвы и Беларуси, а также объявлена бесполетной зона радиусом 6 км и высотой до 14 км для военных, коммерческих судов, а также дронов. Благодаря этим мероприятиям значительно уменьшилась вероятность падения воздушного судна на площадку БелАЭС, и сейчас показатели удовлетворяют нормативным требованиям", - констатировала представитель надзорного органа.

Общественные слушания, по информации местных обозревателей, проводились с использованием видео-конференц-связи в нескольких активных точках подключения. Их цель - довести до общественности информацию о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия АЭС лицензионным требованиям и условиям в процессе подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", комментируя темпы интеграции БелАЭС в единую энергосистему РБ, отраслевой министр Виктор Каранкевич ранее дал понять, что объем потребления электрической энергии в целом по стране к 2025 году увеличится до 44 миллиардов кВт.ч.

В истекшем году, напомнил он, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Руководством министерства уже утверждена и комплексная программа по увеличению использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения. "За счет модернизации электрических сетей, строительства новых и модернизации действующих подстанций, а также совершенствования правовой базы планируется выйти к 2025 году на увеличение электропотребления по данному направлению до 900 миллионов кВт.ч", - констатировал министр.

Благодаря строительству АЭС, подчеркнул он, планируется повысить и энергетическую безопасность республики, снизить зависимость от углеводородного топлива. Кроме того, с вводом атомной станции выбросы парниковых газов в атмосферу снизятся на 7 миллионов тонн.

Остается напомнить, что БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.