На отдельных участках киргизско-таджикской границы возобновилась стрельба. Об этом сообщают в Управлении внутренних дел Баткенской области КР.

Так отмечается, что перестрелка ведется в Лейлекском районе. Стрельба продолжается около часа. Киргизская сторона сообщает о раненых, в том числе среди сотрудников милиции.

Немногим ранее было зафиксировано короткое столкновение между военными погранотрядом двух стран у КПП "Кызыл-Бел" - "Гулистон" в Баткенском районе. По данным полномочного представительства правительства Киргизии в регионе, на данный момент перестрелка завершилась. Обстановку характеризуют как стабильную, но напряженную.

Боевые столкновения на границе Киргизии и Таджикистана продолжаются с 28 апреля. В ходе инцидента применяется стрелковое оружие, минометы, пулеметы. Погибли несколько десятков человек, большинство из которых - гражданские лица.