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30.04.2021 14:03
Рубрика: Легковые авто

Новый мегаконцерн Stellantis обошел Volkswagen по продажам

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

Карлос Таварес, возглавлявший Peugeot-Citroen-Opel, а ныне стоящий у руля Stellantis, заслуживает аплодисментов: первый квартал 2021 года и такая победа: в Европе недавно образованный мегаконцерн оказался на первом месте по объёму продаж.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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С января по март 2021 года группа, созданная в результате слияния PSA и Fiat Chrysler Automobiles, реализовала 854 151 автомобиль и заняла 23,6% европейского рынка. Количество проданных машин на 10,8% больше, чем в прошлом году (тогда FCA и PSA действовали ещё порознь).

Самым продаваемым автомобилем Stellantis стал хэтчбек Peugeot 208, ставший до кучи ещё и самой популярной моделью в Европе.

Своим успехом Stellantis обязан лёгким коммерческим автомобилям. Например, в январе и феврале модели сегмента LCV разошлись тиражом 103 644 автомобиля, в то время как Volkswagen реализовал всего 32 545 единиц.