Послу ЕС вручена нота об ответных шагах России

Посол ЕС в Российской Федерации Маркус Эдерер был приглашен сегодня в МИД РФ, где ему вручили ноту об ответных шагах Москвы на антироссийские санкционные решения Совета ЕС от 2 марта и 22 марта. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия Брюсселя рассматриваются как "противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами", что и было указано представителю ЕС.

В связи с этим принято решение запретить въезд на территорию РФ восьми гражданам стран-членов ЕС и представителей евроструктур. Речь идет руководителе прокуратуры Берлина Йорге Раупахе, председателе Европейского парламента Давиде Марии Сассоли и еще шести европейских политиках. "С учетом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-есовских отношениях их имена опубликованы", - отметила Захарова.

По ее словам, Москва оставляет за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.