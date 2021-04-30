Посольство: Россияне не пострадали на границе Киргизии и Таджикистана

По его словам, "сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало".

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля. Очередной инцидент вспыхнул из-за споров вокруг водных ресурсов. Все началось со столкновения местных жителей. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, в инцидент вмешались пограничники. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение. По данным пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии, погибли трое киргизских военнослужащих, 20 получили ранения. Минздрав Киргизии сообщил о 134 пострадавших гражданских. Данных из Таджикистана пока нет.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отведении военных. Главы правительств двух стран провели срочные переговоры, на которых осудили всплеск насилия.