Мать выжившей в ДТП на Ставрополье девочки рассказала подробности ЧП

Мать одной девочек-баскетболисток рассказала подробности массовой аварии, которая произошла в Ставропольском крае. Ее ребенок оказался единственным, не получившим никаких ранений, сообщает KP.Ru.

София вместе со своей баскетбольной командой ехала из Волгограда в Черкесск, когда произошла страшная авария. По словам ее мамы, Светлана Китаевой, дочь оказалась единственной, кто не пострадал.

- Я почти ничего не знаю, кроме того, что написано в СМИ. Дочь со мной связалась, слава богу, с ней все хорошо. Доктор это подтвердил. Это вообще чудо какое-то, - рассказала Светлана.

Она пояснила, что ее дочь в шоковом состоянии. Сейчас она находится в больнице вместе с остальными пострадавшими.

Напомним, инцидент произошел недалеко от поселка Ямки. По предварительной информации, легковой автомобиль во время маневра подрезал большегруз, который опрокинулся на микроавтобус с девочками-баскетболистками. Юные спортсменки ехали вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск на соревнования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.