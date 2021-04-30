В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП, которое произошло на трассе Ставрополь - Астрахань. Сообщается, что некоторых раненых эвакуируют в краевую столицу.

- Медики борются за жизнь девяти детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополь двух подростков в тяжелом состоянии, - заявили "РГ" в региональном Минздраве.

Еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в детскую краевую больницу. Трое детей получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице: двое - в тяжелом состоянии, им проводится противошоковая терапия, после чего они будут транспортированы в краевые медучреждения. Еще один ребенок - в состоянии средней степени тяжести.

За медицинской помощью также обратились трое взрослых. Всем оказывается необходимая медпомощь.

В ведомстве также добавили, что что в результате аварии погибли пять детей, четверо из них на месте происшествия.

Напомним, инцидент произошел недалеко от поселка Ямки. По предварительной информации, большегруз опрокинулся на микроавтобус, в котором были девочки-баскетболистки, ехавшие вместе с сопровождающими из Волгограда в Черкесск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.