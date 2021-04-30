Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.04.2021 07:52
Рубрика: Легковые авто

СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Кандидатов в водители обяжут сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие в ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. По данным "Коммерсанта", Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Фото: Сергей Михеев/РГ
КС РФ подтвердил законность многократного лишения прав пьяных водителей

Исследование придется пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, отмечает издание, ссылаясь на проект документа. При этом конкретные признаки не называются. При положительных результатах исследований кандидата в водители направят на полноценное обследование.

Отмечается, что процедура станет обязательной для автомобилистов, которые были лишены прав, например, за пьяное вождение. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины", сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде - до трех лет. Предполагается, что документ может быть принят до конца весенней сессии.