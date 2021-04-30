СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей

Кандидатов в водители обяжут сдавать анализы для проверки на хронический алкоголизм и наличие в ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. По данным "Коммерсанта", Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Исследование придется пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, отмечает издание, ссылаясь на проект документа. При этом конкретные признаки не называются. При положительных результатах исследований кандидата в водители направят на полноценное обследование.

Отмечается, что процедура станет обязательной для автомобилистов, которые были лишены прав, например, за пьяное вождение. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках "регуляторной гильотины", сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен до 300-500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде - до трех лет. Предполагается, что документ может быть принят до конца весенней сессии.