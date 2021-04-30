Tesla не отвертится! Китайцы нашли способ доказать вину компании

Владельцы Tesla в Китае обвиняют автопилот автомобилей Tesla в авариях. Однако компания Илона Маска отказывается признавать дефект. И китайским водителям приходится подключать смекалку.

"РГ" рассказывала об инциденте, произошедшем на недавно прошедшем автосалоне в Шанхае: девушка забралась на крышу Tesla Model 3 и выкрикивала реплики о неработающих тормозах. По её словам, она ехала по шоссе, а при попытке замедлить машину ничего не произошло - это едва не стоило ей и её семье жизни.

Так как Tesla и комиссия по расследованию происшествий требует неопровержимых доказательств того, что в аварии не виноват водитель, некоторые китайцы устанавливают видеорегистратор, который ведёт съёмку педального узла Tesla.

Смущает только одно: на одном из двух опубликованных Mydrivers фото видна нога, обутая в шлёпанцы, которые стопроцентно не попадают в категорию безопасной для вождения обуви.