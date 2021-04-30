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30.04.2021 17:10
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о кэшбеке за детский туризм

Текст: Татьяна Замахина
Половину стоимости путевок в детские лагеря компенсируют. Законопроект об этом внесен в Госдуму во исполнение президентского Послания Федеральному Собранию.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Напомним, что Владимир Путин 21 апреля выступил с предложением возвращать родителям половину стоимости детских путевок в летние лагеря. Реализовать эту меру он поручил в нынешнем году. В Ростуризме уточняли, что программа детского кешбэка стартует с 20 мая и будет рассчитана на поездки с середины июня.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Авторами документа о регулировании детского, а также студенческого туризма выступила группа депутатов от ЛДПР и "Единой России" во главе с председателем думского Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным.

Согласно документу, региональные власти определят порядок компенсации родителям 50% средств, потраченных на услуги по организации отдыха их детей.

В проекте конкретизируется возраст туристов - от 7 до 18 лет. Детей должен сопровождать минимум один взрослый.

Одновременно устанавливается правое регулирование студенческого туризма. В этой сфере полномочиями наделяются также региональные власти.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Туризм Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Отдых детей в летних лагерях

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