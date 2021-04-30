В Госдуму внесен законопроект о кэшбеке за детский туризм

Напомним, что Владимир Путин 21 апреля выступил с предложением возвращать родителям половину стоимости детских путевок в летние лагеря. Реализовать эту меру он поручил в нынешнем году. В Ростуризме уточняли, что программа детского кешбэка стартует с 20 мая и будет рассчитана на поездки с середины июня.

Авторами документа о регулировании детского, а также студенческого туризма выступила группа депутатов от ЛДПР и "Единой России" во главе с председателем думского Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным.

Согласно документу, региональные власти определят порядок компенсации родителям 50% средств, потраченных на услуги по организации отдыха их детей.

В проекте конкретизируется возраст туристов - от 7 до 18 лет. Детей должен сопровождать минимум один взрослый.

Одновременно устанавливается правое регулирование студенческого туризма. В этой сфере полномочиями наделяются также региональные власти.