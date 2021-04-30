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Рубрика: В мире

В Колумбии выросло число летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 505 летальных исходов, вызванных последствиями заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель смертности в стране, сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты Колумбии.

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"Всего 29 апреля подтверждено 19 тысяч 308 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся пациентов - 2 миллиона 841 тысяча 934 человека", - со ссылкой на сообщение ведомства пишет ТАСС.

В министерстве уточнили, что предыдущий максимум летальных случаев за сутки был зарегистрирован в минувшую среду - 490. Ранее сообщалось, что в Колумбии впервые обнаружили "британский" штамм COVID-19. Эта мутация, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре прошлого года, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран.

В мире Южная Америка Колумбия Пандемия коронавируса COVID-19

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