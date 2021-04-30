В Минэнерго рассказали, когда будет введен запрет на экспорт бензина

Если ситуация на топливном рынке потребует быстрого введения данной меры, документ незамедлительно будет вынесен на утверждение в Правительство, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Запрет может быть введен в случае возникновения дефицита бензина на внутреннем рынке, который спровоцирует рост цен на автомобильное топливо. Под ограничения могут попасть все наиболее популярные марки бензина, а также легкие дистилляты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запрет экспорта в отношении дизельного топлива не обсуждается, поскольку ситуация с ним на внутреннем рынке не критическая.

С декабря прошлого года цены на бензин марки АИ-92 выросли на 3,7%, АИ-95 и АИ-98 - на 3,2%. За весь 2020 год бензин подорожал в среднем на 2,5%. Подорожание в этом году было вызвано ростом нефтяных котировок, и ослаблением рубля. Эти факторы совпали с ежегодной индексации параметров демпфирующего механизма, компенсирующего часть затрат нефтеперерабатывающим заводам при поставках топлива на внутренний рынок в периоды, когда экспорт более выгоден. Демпфирующий механизм в апреле был скорректирован, его новые параметры вступят в силу с 1 мая этого года.