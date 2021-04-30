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30.04.2021 13:54
Рубрика: Дороги

Власти Москвы снова отложили ограничения на МКАД

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ввод ограничений на МКАД для грузовиков тяжелее 3,5 тонны снова откладывается. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, запрет на передвижение по кольцу для большегрузов без пропуска вступит в действие не с 5 мая, а с 15 июня.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Ограничения вводятся, чтобы улучшить экологическую и транспортную ситуацию на МКАД. Транзитный грузовой поток планируется пустить по ЦКАД и "бетонным" кольцам. МКАД тем самым планируют сделать исключительно внутригородской магистралью.

В дептрансе отметили, что им поступило более 36 тысяч заявок на пропуска. В то же время представители транспортных компаний уведомили сети о возможных проблемах с поставками: разрешения оформили не все, а впереди - длинные праздники. В связи с этим дептранс уже во второй раз перенес дату ввода ограничений. Изначально их планировалось ввести 5 апреля.

"Мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок", - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.