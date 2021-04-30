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Вышел трейлер сериала Netflix про мальчика с оленьими рогами

Новости
    30.04.2021, 12:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Опубликован локализованный трейлер фантастического сериала "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами", в основе которого - комикс Vertigo / DC от значительного в индустрии автора Джефа Лемира (вселенная Черного Молота, "Старик Логан", Animal Man - крайне достойный автор). Ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Немаловажно - продюсерами предприятия выступили Сьюзан Дауни и Роберт Дауни-младший, ее супруг и по совместительству Железный человек.

"Сладкоежка" - это постапокалиптическая сказка, временами - крайне зловещая, о приключениях Гэса, гибрида - полумальчика-полуоленя. Комикс характеризуется как "Безумный Макс встречает Бэмби". С некоторыми вариациями "Острова доктора Моро".

В ролях: Кристиан Конвери ("Люцифер", "Легион", "Сверхъестественное"), Джеймс Бролин, Нонсо Анози ("Игра престолов", "Доктор Кто"), Стефания Оуэн ("Милые кости"), Ализа Веллани ("Секретные материалы", "Я - зомби"), Наледи Мюррей ("Отыграть назад"), Адиль Ахтар ("Убивая Еву", одноглазый параноик из ремейка "Утопии").

Лемир выступил на оригинале сценаристом и художником. Комикс выходил на протяжении сорока выпусков в 2009-2013 годах.

Релиз первого сезона шоу - 4 июня.

Оригинальный трейлер:

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