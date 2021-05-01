Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson

Канада временно не будет применять первую партию вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения страны. По данным канала CBC, Канада получила 300 тысяч доз препарата.

"Препарат будет выпущен для распространения только после того, как министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее сообщило о случаях массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson, произведенных на заводе в Балтиморе, из-за чего пришлось приостановить работу комплекса.

Напомним, в конце апреля в США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Большинство членов экспертного совета американского Центра по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за применение вакцины. По их мнению, плюсов у препарата все же больше, чем минусов. Но людей из группы риска следует предупреждать о возможной опасности. По последним данным, в Канаде уже свыше миллиона человек заразились коронавирусом - 1 228 367. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19.