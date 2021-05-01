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Рубрика: В мире

Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson

Фото: AP Photo / Virginia Mayo Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Фото: AP Photo / Virginia Mayo

Канада временно не будет применять первую партию вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения страны. По данным канала CBC, Канада получила 300 тысяч доз препарата.

Фото: AP Photo / Peter Dejong
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"Препарат будет выпущен для распространения только после того, как министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее сообщило о случаях массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson, произведенных на заводе в Балтиморе, из-за чего пришлось приостановить работу комплекса.

Напомним, в конце апреля в США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson. Большинство членов экспертного совета американского Центра по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за применение вакцины. По их мнению, плюсов у препарата все же больше, чем минусов. Но людей из группы риска следует предупреждать о возможной опасности. По последним данным, в Канаде уже свыше миллиона человек заразились коронавирусом - 1 228 367. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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