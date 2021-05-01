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01.05.2021 07:36
Рубрика: Власть

Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Фото: AP
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"Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УНА-УНСО (запрещена в РФ - прим. ред.) - и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Зеленский пытается угодить украинской аудитории и зарубежным элитам, отмечает Пушков. Ранее сообщалось, что МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве. Комментируя ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей, а их акции в стране становятся все более агрессивными.

"Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - заявила Захарова.

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