Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие вчера в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, самолетом МЧС России будут эвакуированы в Москву. Такое решение принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сейчас в трех больницах Ставрополя находятся восемь девочек, получивших травмы во время вчерашней аварии. Одну пациентку выписали сегодня из Грачевской больницы, ей не потребовалась специализированная медпомощь. Две девочки, как сообщалось ранее, находятся в состоянии средней степени тяжести. А остальные шесть человек - в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

"Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова, - сообщили в Минздраве. - Соответствующее решение принято после консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами".