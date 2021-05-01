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01.05.2021 19:26
Рубрика: Происшествия

Пострадавших в ДТП детей эвакуируют в Москву

Текст: Екатерина Ковалевская (Ставропольский край)

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие вчера в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, самолетом МЧС России будут эвакуированы в Москву. Такое решение принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Сейчас в трех больницах Ставрополя находятся восемь девочек, получивших травмы во время вчерашней аварии. Одну пациентку выписали сегодня из Грачевской больницы, ей не потребовалась специализированная медпомощь. Две девочки, как сообщалось ранее, находятся в состоянии средней степени тяжести. А остальные шесть человек - в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

"Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова, - сообщили в Минздраве. - Соответствующее решение принято после консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами".

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