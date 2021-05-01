Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме

Делегация дипломатов России получила частицу Благодатного Огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Они направились в аэропорт Бен-Гурион, где передадут святыню представителям Фонда Андрея Первозванного, а те затем доставят ее в Россию.

Ранее в беседе с ТАСС посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов отметил, что дипломаты в оказывают содействие в этой миссии. "Мы оказываем дипломатическую поддержку, поскольку аэропорт - режимный объект, - отметил дипломат. - Туда имеют разрешение на вход только послы".

Отметим, что Благодатный огонь будет доставлен сегодня, 1 мая, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву в канун Пасхи. Уже из столицы святыня будет передана в 25 российских городов и регионов. В Москве же православные верующие смогут получить частичку огня в 15 храмах.