СМИ: Власти Индии проигнорировали слова ученых об опасном штамме вируса

Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на первые майские праздники 10:50
Участок "салатовой" линии метро закрыли почти на месяц 10:48
Три легионера покинут "Спартак" 10:34
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией 10:14
В Екатеринбурге водитель Volkswagen устроил массовое ДТП 09:55
На Ставрополье шестеро детей находятся в тяжелом состоянии после ДТП 09:34
Благодатный огонь из Иерусалима доставят спецбортом в Москву 09:30
Видео: На Алтае подтопило более 70 домов, жителей эвакуировали 09:04
В Москве ожидают благодатный огонь из Иерусалима 08:55
В Киргизии 1 и 2 мая объявлены днями траура 08:40
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки 08:03
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве 07:36
Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы 06:44
NASA приостановило контракт с компанией SpaceX по лунной программе 05:40
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за смертельной аварии с автобусом 05:05
Пожар в индийской больнице унес жизни 12 пациентов 04:56
Мигрантам понадобится единый электронный документ для пребывания в РФ 04:34
Канада остановит применение вакцины Johnson & Johnson 04:11
Пушков пояснил, зачем США прекращают выдачу неиммиграционных виз 02:25
Пожар вспыхнул на НПЗ в израильском городе Хайфа 01:58
НАСА продлило миссию вертолета Mars Ingenuity 01:21
От взрыва заминированного автомобиля в Афганистане погибли 30 человек 01:15
Пара из Голландии первой в Европе переехала в сделанный на 3D-принтере дом 00:53
ВОЗ рекомендовала вакцину от Moderna для экстренного использования 00:47
Победитель проекта "Голос. Дети" получит миллион и право записать сингл 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
Великая суббота: как правильно подготовиться к Пасхе
01.05.2021 10:17
Рубрика: В мире

СМИ: Власти Индии проигнорировали слова ученых об опасном штамме вируса

Текст: Максим Макарычев
Власти Индии проигнорировали предупреждения ученых об опасном штамме вируса. Эксперты утверждают, что правительство страны не ввело дополнительных ограничений, несмотря на предупреждения о новом, более опасном варианте инфекции. Группа индийских ученых предупредила чиновников в начале марта о том, что в стране появился новый и более заразный вариант коронавируса.

Несмотря на предупреждение, четверо ученых заявили, что федеральное правительство не стремилось наложить серьезные ограничения, чтобы остановить распространение вируса, сообщило в субботу агентство Reuters. Миллионы людей без масок посещали религиозные фестивали и политические митинги, которые проводил премьер-министр Нарендра Моди, лидеры правящей партии Бхаратия Джаната и оппозиционные политики. Тем временем десятки тысяч фермеров продолжали разбивать лагеря на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений в сельскохозяйственной политике Моди.

Возвращающимся из Индии австралийцам грозит до пяти лет тюрьмы

Вторая по численности населения страна в мире сейчас изо всех сил пытается сдержать вторую волну инфекций, намного более серьезную, чем первая в прошлом году, которая, по словам некоторых ученых, ускоряется новым вариантом и другим вариантом, впервые обнаруженным в Британии, уточняет Guardian. В субботу Индия сообщила о новом мировом рекорде - 401 993 новых случая коронавируса, а число смертей от COVID-19 за последние 24 часа выросло на 3523 человека. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше. Положение усугубилось тем, что рано утром в субботу в больнице для пациентов с COVID-19 на западе Индии вспыхнул пожар, в результате которого погибли 18 человек. По заявлению полиции, пожар, возникший в больнице города Бхаруч, штат Гуджарат, был потушен в течение часа. Причина возгорания выясняется.

Всплеск инфекций - это крупнейший кризис в Индии с момента прихода Моди к власти в 2014 году. Еще неизвестно, как борьба с пандемией может повлиять на Моди или его партию в политическом плане, отмечают аналитики.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Перевозчиков начнут штрафовать за высадку безбилетных детей
Власти Киргизии заявляют о новом обострении на таджикско-киргизской границе
Пушкова удивила реакции Зеленского на марш неонацистов в Киеве
В США признали уязвимость своих спутников от космического оружия России
Индия установила новый антирекорд прироста заболевших COVID-19 за сутки
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета