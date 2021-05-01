СМИ: Власти Индии проигнорировали слова ученых об опасном штамме вируса

Власти Индии проигнорировали предупреждения ученых об опасном штамме вируса. Эксперты утверждают, что правительство страны не ввело дополнительных ограничений, несмотря на предупреждения о новом, более опасном варианте инфекции. Группа индийских ученых предупредила чиновников в начале марта о том, что в стране появился новый и более заразный вариант коронавируса.

Несмотря на предупреждение, четверо ученых заявили, что федеральное правительство не стремилось наложить серьезные ограничения, чтобы остановить распространение вируса, сообщило в субботу агентство Reuters. Миллионы людей без масок посещали религиозные фестивали и политические митинги, которые проводил премьер-министр Нарендра Моди, лидеры правящей партии Бхаратия Джаната и оппозиционные политики. Тем временем десятки тысяч фермеров продолжали разбивать лагеря на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений в сельскохозяйственной политике Моди.

Вторая по численности населения страна в мире сейчас изо всех сил пытается сдержать вторую волну инфекций, намного более серьезную, чем первая в прошлом году, которая, по словам некоторых ученых, ускоряется новым вариантом и другим вариантом, впервые обнаруженным в Британии, уточняет Guardian. В субботу Индия сообщила о новом мировом рекорде - 401 993 новых случая коронавируса, а число смертей от COVID-19 за последние 24 часа выросло на 3523 человека. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше. Положение усугубилось тем, что рано утром в субботу в больнице для пациентов с COVID-19 на западе Индии вспыхнул пожар, в результате которого погибли 18 человек. По заявлению полиции, пожар, возникший в больнице города Бхаруч, штат Гуджарат, был потушен в течение часа. Причина возгорания выясняется.

Всплеск инфекций - это крупнейший кризис в Индии с момента прихода Моди к власти в 2014 году. Еще неизвестно, как борьба с пандемией может повлиять на Моди или его партию в политическом плане, отмечают аналитики.